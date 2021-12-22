Анкоридж, США, , 03:11 — REGNUM На юге штата Аляска (США) 21 декабря были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Анкоридж. Аляска (сс) Frank K

Землетрясение произошло в 13:42 по местному времени (01:42 мск 22 декабря). Его эпицентр находился в 222 километрах к юго-западу от города Анкоридж (население около 298 тыс.) и в 127 километрах к юго-западу от местечка Калифорнски (население 7800). Очаг подземных толчков залегал на глубине 146 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Миндоро на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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