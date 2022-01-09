Москва, 10 января, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области объявило предостережение ООО «Яндекс», зарегистрированному в Москве. Соответствующее профилактическое мероприятие прошло в декабре 2021 года после жалобы потребителя, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

В документе уточняется, что компания должна «обеспечить соблюдение п. 3 ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300−1 «О защите прав потребителей», согласно которому потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара».

В апреле 2022 года плановая проверка пройдёт также в одной из «дочек» группы — ООО «Яндекс.Лавка». Её в формате выездной проверки проведёт ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Помимо этого, во ФГИС только за декабрь 2021 года фигурируют 11 проверок со стороны Государственной инспекции труда Москвы. Среди них ряд внеплановых — по фактам обращений сотрудников компаний дивизиона.

Напомним, к компаниям из дивизиона «Яндекса», корнями уходящего в офшоры (чаще всего в Нидерланды), имеются многочисленные претензии как от потребителей и работников, так и от надзорных органов. Так, например, ранее ФАС провела антимонопольное расследование и обнаружила злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска» со стороны ООО «Яндекс».

Бенефициаром актива является олигарх с мальтийским паспортом Аркадий Волож.

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