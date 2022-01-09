Тюменский Роспотребнадзор объявил предостережение «Яндексу»
Москва, 10 января, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области объявило предостережение ООО «Яндекс», зарегистрированному в Москве. Соответствующее профилактическое мероприятие прошло в декабре 2021 года после жалобы потребителя, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».
В документе уточняется, что компания должна «обеспечить соблюдение п. 3 ст. 26.1 Закона РФ
В апреле 2022 года плановая проверка пройдёт также в одной из «дочек» группы — ООО «Яндекс.Лавка». Её в формате выездной проверки проведёт ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Помимо этого, во ФГИС только за декабрь 2021 года фигурируют 11 проверок со стороны Государственной инспекции труда Москвы. Среди них ряд внеплановых — по фактам обращений сотрудников компаний дивизиона.
Напомним, к компаниям из дивизиона «Яндекса», корнями уходящего в офшоры (чаще всего в Нидерланды), имеются многочисленные претензии как от потребителей и работников, так и от надзорных органов. Так, например, ранее ФАС провела антимонопольное расследование и обнаружила злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска» со стороны ООО «Яндекс».
Бенефициаром актива является олигарх с мальтийским паспортом Аркадий Волож.
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