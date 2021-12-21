Иерусалим, 22 декабря, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Запрет на посещение США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии гражданами Израиля вступил в силу. Об этом 22 декабря сообщило государственное израильское радио Kan.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Постановление кабинета министров Израиля о запрете на посещение ряда стран мира было одобрено 21 декабря конституционной комиссией Кнессета (парламента Израиля) и вступило в силу с 22 декабря. До этого, 20 декабря в список стран «красной зоны» были внесены Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Они были добавлены в список, в который уже занесены 50 стран Африки, а также Великобритания и Дания.

Граждане Израиля, приезжающие на родину из государств «красного списка», должны в обязательном порядке пройти карантин, независимо от факта вакцинации. Посещение стран из этого списка израильтянами возможно лишь в исключительных случаях, по спецразрешению комиссии по подобным случаям. Для иностранцев Израиль закрыт до 29 декабря как минимум, в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Израиля поддержал рекомендацию экспертов министерства здравоохранения о введении четвёртой дозы вакцины от COVID-19 гражданам из групп риска по коронавирусу.