Хабаровск, 22 декабря, 2021, 02:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с 19 по 21 декабря привились от коронавируса чуть более 8 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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На 22 декабря первым компонентом от COVID-19 вакцинировались 551 671 жителей края, полностью завершили вакцинацию 499 776 человек. При этом ревакцинацию прошли 63 630 человек. Показатели на 20 декабря — 62 458.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае показатели новых заражений коронавирусом пошли вверх — за минувшие сутки выявлено 495 (474 — накануне) новых носителей SARS-CoV-2, при этом столько же пациентов выздоровели.