Минск, , 02:51 — REGNUM Самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», который вечером 21 декабря по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт Минска вскоре после вылета в Ташкент, в ночь на 22 декабря вновь вылетел в столицу Узбекистана. Это следует из данных сайта Flightradar, мониторящего воздушное движение.

По данным сервиса, рейс B2755 Минск — Ташкент повторно вылетел в 01:19.

Напомним, что накануне вылет данного рейса состоялся по расписанию — в 20:15, в пути до Ташкента он должен был провести в воздухе примерно пять часов. Вскоре после взлёта, находясь над городом Быхов, лайнер развернулся и возвратился в аэропорт Минска.

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