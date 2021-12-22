Тюмень, , 02:40 — REGNUM В Тюменской области каждый нуждающийся ребёнок с сахарным диабетом получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на прямой линии Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский губернатор отметил, что к нему поступило восемь обращений от родителей, чьи дети больны сахарным диабетом, и которым нужны аппараты непрерывного мониторинга глюкозы.

С учётом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы, в год на одного ребёнка-диабетика необходимо порядка 250 тысяч рублей.

«Для многих родителей эта сумма зачастую неподъемная. Поэтому надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро,» — поручил Александр Моор департаменту здравоохранения Тюменской области.