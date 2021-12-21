Юные тюменские диабетики получат аппараты мониторинга глюкозы
Тюмень, 22 декабря, 2021, 02:40 — ИА Регнум. В Тюменской области каждый нуждающийся ребёнок с сахарным диабетом получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Александр Моор.
Тюменский губернатор отметил, что к нему поступило восемь обращений от родителей, чьи дети больны сахарным диабетом, и которым нужны аппараты непрерывного мониторинга глюкозы.
С учётом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы, в год на одного ребёнка-диабетика необходимо порядка 250 тысяч рублей.
«Для многих родителей эта сумма зачастую неподъемная. Поэтому надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро,» — поручил Александр Моор департаменту здравоохранения Тюменской области.