Хабаровск, , 02:38 — REGNUM В Хабаровском крае показатели новых заражений коронавирусом пошли вверх — за минувшие сутки выявлено 495 (474 — накануне) новых носителей SARS-CoV-2, при этом столько же пациентов выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По данным ЗАГС, в крае за сутки умерли 53 человека, в шести случаях COVID-19 был основной причиной смерти. Днём ранее также коронавирус унёс жизни шести человек.

Всего в Хабаровском крае в ковидных госпиталях развёрнуты 2737 коек, свободны — 498. На лечении находится 62 тяжелых пациента, на ИВЛ — 46 человек.

Всего на лечении находятся 13 084 жителя региона.

На 22 декабря с начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 120 640 случаев заражения коронавирусом, 106 373 человек выздоровели, 1183 пациента скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестую неделю подряд.