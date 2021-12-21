Тюмень, 22 декабря, 2021, 02:29 — ИА Регнум. В Тюменской области в ближайшие двое суток ожидаются мокрый снег, гололёд, резкое похолодание. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Omsk-meteo.ru Прогноз погоды по Тюменской области от Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Существует опасность отложения мокрого снега на проводах, сильные порывы ветра. Температура атмосферного воздуха 22−23 декабря будет ночью доходить до минимума — 19 °C, днём до — 15°.

Спасатели просят тюменцев при усилении ветра стараться не выходить на улицу. Если вышли, то следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах, снижать скорость и не делать резких маневров.