Кампала, , 02:25 — REGNUM Около 50 депутатов и сотрудников аппарата парламента Уганды заразились коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Уганда Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По ее данным, группа законодателей в составе делегации недавно посещала спортивное мероприятие в соседней стране Танзании. После поездки у около 50 человек выявили COVID-19. Уточняется, что в настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, госпитализация не понадобилась. При этом большинство членов делегации вернулись в Уганду здоровыми.

По последним данным, в Уганде с начала пандемии выявили 129 676 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом власти республики продолжают курс на вакцинацию населения против COVID-19.