Тюмень, 22 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России провело первую в истории Международную научно-практическую конференцию «Карбышевские чтения», посвящённую выдающемуся советскому учёному — военному инженеру, генерал-лейтенанту, Герою Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву, отказавшемуся продать Родину и замученному фашистами в австрийском концлагере Маутхаузен. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Карбышев

Подготовка и проведение конференции осуществлялось Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое является базовым учебным заведением организацией государств — участников СНГ по подготовке инженерных военных кадров.

пресс-служба Минобороны РФ «Конференция была направлена на консолидацию усилий по развитию и внедрению инновационных технологий в военную и гражданскую сферах; обмен практическим опытом отечественных и зарубежных учёных; расширение межвузовских, межгосударственных научных связей; формирование позитивного имиджа науки».

В «Карбышевских чтениях», проходивших в онлайн — режиме, приняли участие студенты, курсанты, профессорско-преподавательский состав средне — специальных и высших учебных заведений, а также сотрудники профильных научно-исследовательских организаций РФ и СНГ.

Напомним, что Дмитрий Михайлович является русским и советским фортификатором, автором более ста научных работ и нескольких капитальных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии Казани, зелёной зоне, расположенной в границах улиц Даурская, Рихарда Зорге и Карбышева, присвоено наименование «Сквер Д. М. Карбышева — Д. М. Карбышев скверы» в честь учёного-инженера, генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза.