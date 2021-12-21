Магадан, 22 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Магаданскую область на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря представит шеф-редактор регионального медиахолдинга «ТВ-Колыма-Плюс» Кристина Глоба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Выбрать один вопрос президенту из ряда актуальных тем, журналисту с коллегами было непросто. В числе версий звучали: может ли Колыма быть перенесена в Арктическую зону; о будущем строительства энергомоста в Хабаровский край, что помогло бы выровнять энерготарифы на Дальнем Востоке. В итоге остановились на вопросе о поддержке жителей Магаданской области.

«В советские времена существовала комплексная система льгот для жителей Крайнего Севера. В числе прочего, северные регионы получали дотацию от государства на поставку продуктов питания. В настоящее время такая система поддержки жителей существует в ряде стран, имеющих северные территории, например, в США и Канаде. Хотим узнать мнение президента — возможно ли возобновить систему льгот, что позволить сделать доступными цены на продукты и уменьшить отток населения», — пояснила Кристина Глоба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии аккредитацию для участия в пресс-конференции Владимира Путина получили четыре журналиста.