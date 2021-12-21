Цхинвал, 22 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Поиски пятого военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии, спасатели будут продолжать всю ночь. Об этом 22 декабря сообщил журналистам замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

Bndestem.nl Сход лавины

Пятеро российских военнослужащих попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии у Рокского тоннеля. Двое из них погибли, ещё двоих удалось извлечь из-под снежных завалов, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поиски ещё одного военнослужащего продолжаются, они осложнены сильным снегопадом.

Уточняется, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до утра, пока военнослужащий не будет найден.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих военнослужащих, попавших под сход снежной лавины в Южной Осетии.