Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Президент США Джо Байден, который ранее контактировал с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома, чувствует себя хорошо. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 21 декабря на брифинге.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Псаки, она виделась с главой государства утром 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Джен Псаки заявила, что сотрудник Белого дома, у которого выявили коронавирусную инфекцию, 17 декабря в течение 30 минут тесно общался с Джо Байденом на борту номер один.

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