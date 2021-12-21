Тбилиси, 22 декабря, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 декабря в социальной сети «Фейсбук» сделал обращение к своим сторонникам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Спасибо каждому из участников многотысячного митинга, тем, кто вышел на улицу в такую холодную погоду и ветер. Я преклоняюсь перед беспрецедентным решением сотен наших товарищей объявить массовую голодовку», — сказал Саакашвили.

Он обратился к общественности с призывом снабдить голодающим тёплыми вещами. «Это крайняя и очень тяжёлая форма протеста. Прошу всех соратников по борьбе, у которых есть проблемы со здоровьем, не участвовать в этой акции. Я хочу призвать общественность обеспечить голодающих водой, тёплыми одеялами, спальными мешками, чаем», — заявил бывший грузинский президент.

По мнению Саакашвили, холодное время года не является препятствием для проведения протестов. «Я не согласен с теми людьми, которые говорят, что сейчас неподходящее время для протеста. Для справедливого протеста все сезоны являются своевременными и правильными» — отметил он.

Саакашвили назвал своих однопартийцев героями и призвал остальных граждан поддержать их. «Единое национальное движение» — героическая группа, которая идёт на эти жертвы ради свободы всего общества. Я рад, что многие беспартийные присоединяются к ней, — заявил Саакашвили. — Несомненно, мы также продолжим другие формы протеста и будем активно участвовать в диалоге».

Напомним, что 21 декабря активисты грузинской оппозиции, требуя освобождения Михаила Саакашвили из-под стражи, объявили о начале массовой бессрочной голодовки протеста.