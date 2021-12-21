Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 декабря ростом на фоне позитивных экономических данных и новостей из Белого дома. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 560,54 пункта (1,60%), до уровня 35 492,70 пункта. S&P 500 подорожал на 81,21 пункта (1,78%), до уровня 4649,23 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 357,87 пункта (2,39%), до уровня 15 341,09 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,07 (4,50%), до уровня $71,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 декабря снижением, продолжая тренд конца прошедшей недели.

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