Вашингтон, 22 декабря, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксированы среди сотрудников Белого дома, заявил президент США Джо Байден 21 декабря в ходе обращения к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Он отметил, что в числе инфицированных есть и лица, полностью привитые от COVID-19. В связи с этим Байден констатировал, что «Омикрон» передается «необычайной с легкостью».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря агентство Associated Press со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) распространило информацию о том, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса на территории США. В стране на него приходится 73% новых носителей SARS-CoV-2.