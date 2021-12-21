Киев, 22 декабря, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины подтвердил, что действующий в стране закон, содержащий запрет на показ отдельных фильмов и телепрограмм, соответствует конституции. Об этом 21 декабря сообщила представитель Верховной рады в суде Ольга Совгиря в своём Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», — говорится в сообщении.

Добавим, украинский запрет действует в отношении фильмов и ТВ-программ, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Таковыми в Киеве считают картины и передачи, одним из участников которых является лицо, внесённое в санкционный список.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл украинский президент Владимир Зеленский.

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