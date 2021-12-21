Москва, 22 декабря, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Сбой был зафиксирован в работе социальной сети «ВКонтакте». Это следует из данных, размещённых 22 декабря на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

ВКонтакте

По состоянию на 00:17 мск было зафиксировано 12 605 отчётов о сбоях в работе сервиса, после чего жалоб стало поступать меньше. Основная часть пользователей (60%) жаловались на сбой в работе веб-сайта, у 22% обратившихся с жалобой были трудности с использованием приложения, ещё 18% не могли подключиться к серверу.

Чаще других обращения поступали от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Администрация социальной сети пояснила, что сбой был кратковременным, в настоящее время все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают как положено. Возможно, у ряда пользователей будут с пониженной скоростью загружаться сообщения, но этот недостаток уже устраняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о масштабном сбое в работе социальной сети Twitter.