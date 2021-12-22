Бейрут, , 01:39 — REGNUM В Ливане общее число зараженных штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 выросло до 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным ведомства, все, зараженные новой разновидностью вируса, прибыли на ливанскую территорию из-за границы. Отмечается, что всего за 21 декабря в республике выявили 1806 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ливане достигло 703 555.

Также за минувшие сутки на ливанской территории скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 8965 человек. Минздрав Ливана призывает жителей республики скорее вакцинироваться, однако к настоящему времени прошли вакцинацию только 35% взрослых жителей.