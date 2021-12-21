Красноярск, 22 декабря, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе горной подготовки в Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном на юге Красноярского края, совершили в Западном Саяне восхождение на лыжах на высоту более 2000 метров. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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В экстремальной тренировке в условиях зимнего высокогорья приняли участие более 60 бойцов соединения, дислоцированного в Новосибирской области.

пресс-служба ЦВО «Во время восхождения под руководством инструкторов по горнолыжной подготовке, военнослужащим предстояло пройти маршрут по горной и скалистой местности и произвести спуск со склона с использованием альпинистского и горнолыжного снаряжения».

Также в ситуации, максимально приближённой к боевой, были отработаны навыки выживания в экстремальных условиях и транспортировка раненого.

Напомним, что учебный Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 метров над уровнем моря. Он регулярно используется специальными подразделениями российской армии для совершенствования горной подготовки и получения навыков ведения боевых действий в условиях высокогорья.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Кабардино-Балкарии завершился всеармейский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», проводимого в рамках АрМИ-2021.