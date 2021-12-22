Копенгаген, , 01:39 — REGNUM Штамм «Омикрон» стал доминирующим в Дании среди всех остальных вариантов коронавируса, написал датский министр здравоохранения Магнус Хеунике 21 декабря на своей странице в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в королевстве фиксируется рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки 21 декабря в Дании подтверждено еще 13 558 подобных фактов. Хеунике отметил, что «Омикрон» продолжает распространяться по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря из-за ситуации с коронавирусом в Дании ввели обязательное ношение защитных масок в поездах и автобусах дальнего следования.

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