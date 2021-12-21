Севилья, Испания, 22 декабря, 2021, 01:26 — ИА Регнум. 21 декабря в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче четвертого тура испанской Примеры 2021/22 сыграла вничью с каталонской «Барселоной». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. При этом «сине-гранатовые» играли в большинстве около тридцати минут после удаления Жюля Кунде на 64-й минуте встречи.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Первый мяч на 32-й минуте встречи забил аргентинский атакующий полузащитник Алехандро Гомес после передачи Ивана Ракитича — 1:0. В конце тайма Рональд Араухо вернул гостей в игру, замкнув навес Усмана Дембеле — 1:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Статистика матча («Севилья"/ «Барселона»)

Удары 5/21

Удары в створ 1/5

Владение 44%/56%

Угловые 4/8

Нарушения 14/12

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Рекик, Сантос, Кунде, Фернандо, Жордан, Ракитич (Гудель, 70'), Делейни (Аугустинссон, 86'), Окампос (Фатторе, 90'), Гомес (Санчес, 86'), Мир (Эн-Несери, 70').

Главный тренер: Хулен Лопетеги.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Гарсия (Лангле, 73'), Араухо, Бускетс, де Йонг (Де Йонг, 85'), Гави, Дембеле, Эззалзули, Ютлга (Гонсалес, 73').

Главный тренер: Хави.

«Севилья», набрав 38 очков, сократила отставание от мадридского «Реала» до пяти очков. Каталонская «Барселона» с 28-ю очками вернулась на седьмую строчку.