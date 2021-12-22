Киев, , 01:26 — REGNUM Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, сердечно поздравил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с днём рождения, сообщает 21 декабря грузинский телеканал «Формула».

Андрей Ермак Адміністрація Президента України

"Сегодня — день рождения Михаила Саакашвили, которого я знаю уже много лет. Миша оказался в трудной ситуации, поэтому я хочу пожелать ему главного на сегодняшний день: чтобы крепкое здоровья, терпение и сила духа были бы у него и в будущем», — написал Ермак на своей странице в «Фейсбуке».

"Тем не менее, Михаил остается гражданином Украины. Это не пустая фраза для президента и его команды. В отличие от тех, кто привык любую тему превращать в свой пиар, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения на Украину», — заявил Ермак.