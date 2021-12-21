Минск, 22 декабря, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Апостольский нунций (посол Ватикана) архиепископ Анте Йозич и митрополит католической Минско-Могилёвской архиепархии архиепископ Иосиф Станевский прибыли 21 декабря в МИД Белоруссии. Там они провели переговоры с главой министерства Владимиром Макеем.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

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«Основными темами беседы стали актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимодействие Святого Престола и официального Минска, а также некоторые иные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога, активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия. В. Макей пожелал И. Станевскому долгой и плодотворной работы на новом посту», — сказано в кратком сообщении МИД Белоруссии по итогам состоявшихся переговоров.

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