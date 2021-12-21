Абуджа, 22 декабря, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Бустерной дозой вакцины против коронавирусной инфекции привился президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Об этом заявил глава нигерийского агентства по здравоохранению Файзал Шуаиб в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

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По его словам, высшие должностные лица Нигерии решили ревакцинироваться против COVID-19 первыми в стране, чтобы продемонстрировать безопасность препаратов. При этом полный курс вакцинации на нигерийской территории прошли более 8 млн жителей. Шуаиб добавил, что в Нигерии уже подготовлен запас препаратов, чтобы обеспечить ревакцинацию взрослого населения страны.

Ранее нигерийский центр по контролю за заболеваниями заявил о начале четвертой волны распространения COVID-19. За прошедшие недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нигерии выросла на 500%.