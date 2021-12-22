Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Продажа Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также ракет к ним, одобрена Госдепартаментом США. Об этом 21 декабря сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

Сумма сделки составит $125 млн. Литва получит 30 установок Javelin и 341 ракету. Изначально литовская сторона запросила только 10 командно-пусковых комплексов и 111 ракет, но после скорректировала свой запрос. Решение по сделке должно пройти процедуру согласования в Конгрессе США, у которого есть 30 дней на рассмотрение указного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Объединенные Арабские Эмираты приостановили переговоры по покупке у США самолетов F-35, а также беспилотников и другого оборудования на общую сумму $23 млрд.

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