Нью-Дели, , 01:03 — REGNUM Пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар Max Stanworth

Сообщается, что завод, на котором произошло возгорание, принадлежит Индийской нефтяной корпорации. В результате пожара погибли три человека, еще 44 получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей произошедшего пока не приводится. Также пока неизвестны причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе на севере Алжира. Возгорание удалось ликвидировать, пострадали девять человек. Причины пожара не назывались.