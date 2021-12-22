Иерусалим, , 01:02 — REGNUM Рекомендацию экспертов министерства здравоохранения о введении четвёртой дозы вакцины от COVID-19 людям от 60 лет и медицинским работникам поддержал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом 22 декабря сообщила канцелярия израильского политика.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нафтали Беннет 21 декабря поддержал решение экспертной комиссии минздрава Израиля по противодействии пандемии начать вакцинацию четвёртой дозой препарата от COVID-19 людям от 60 лет и старше, а также медицинскому персоналу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов Израиля Авигдор Либерман предупредил о двух предстоящих годах пандемии.

По последним данным, в Израиле за сутки было выявлено 1306 случаев заражения коронавирусом. В течение последних двух месяцев показатель суточного роста не превышал тысячу случаев заражения.

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