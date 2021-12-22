Тбилиси, , 01:24 — REGNUM Глава грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на следующей неделе встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 21 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ника Мелия European People's Party

«На следующей неделе запланирована встреча между мной и президентом Зурабишвили. Когда нас позовут, я вместе с несколькими членами моей партии буду рад прийти. Еще слишком рано говорить, к чему приведет этот процесс. Но это параллельный процесс. На этом наша голодовка не закончится. Михаил Саакашвили не должен сидеть в тюрьме», — заявил Мелия.

Напомним, что 21 декабря Саломе Зурабишвили провела встречу с рядом грузинских оппозиционных деятелей.