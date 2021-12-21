Оттава, 22 декабря, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Больше $250 тыс. вложил национальный исследовательский совет (NRC) Канады в проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19, однако сделка с китайской компанией CanSino Biologics была расторгнута ещё до получения первых результатов. Об этом говорится в опубликованных 21 декабря материалах канадского правительства.

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Из заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанного ещё в мае 2020 года, следует, что испытания должны были стать первыми, которые подтвердили бы эффективность препарата AD5-nCOV и позволили бы перейти к его промышленному производству. Однако в августе 2020 года китайские таможенники запретили вывоз вакцины в Канаду.

По данным газеты The National Post, клинические испытания AD5-NCOV в Канаде так и не завершились, в настоящее время стороны пытаются урегулировать спор. Отмечается также, что инцидент произошёл на фоне дипломатического скандала, связанного с арестом в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. В настоящее время она находится в Китае.

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