Ростов-на-Дону, , 00:50 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону предупредили о гололеде. Внимательными следует быть как водителям, так и пешеходам. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Гололед Илья Бесхлебный

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону 23 и 24 декабря ожидается понижение температуры воздуха до — 13 градусов ночью. На дорогах ожидается гололедица.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили в неположенных местах. Пешеходам также следует быть предельно осторожными и подготовиться к гололеду на тротуарах.