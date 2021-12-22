Женева, Швейцария, , 00:48 — REGNUM Число стран, где зафиксирован хотя бы один случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», увеличилось до 106. Об этом 21 декабря сообщала на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По состоянию на 18 декабря количество таких государств составляло 89. В заявлении также отмечается, что общий риск по поводу указанной разновидности SARS-CoV-2 «остается очень высоким».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря немецкий журнал Spiegel опубликовал информацию о том, что ученые из Германии нашли штамм «Омикрон» в образцах сточных вод немецкого города Мюнхен (Бавария).

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