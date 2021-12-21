Генуя, Италия, 22 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. 21 декабря в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с «Аталантой». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Бани, Бираски, Васкес, Кришито (Гильоне, 68'), Стураро (Эрнани, 88'), Бадель, Камбьязо, Портанова (Мелегони, 88'), Экубан, Дестро (Пандев, 72').

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Джимсити, Демирал, Копмейнерс (Пикколи, 84'), Фройлер (де Рон, 46'), Хатебур, Малиновский (Иличич, 65'), Дзаппакоста, Миранчук (Пашалич, 65'), Сапата (Мурьель, 44').

Алексей Миранчук провел на поле 65 минут, после чего был заменен. Вместо российского нападающий вышел атакующий полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич.

«Аталанта» одержала одиннадцатую победу, набрала 38 очков и укрепилась на четвертой строчке, дающей право участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. «Дженоа» с одиннадцатью очками остался на восемнадцатом месте в зоне вылета.