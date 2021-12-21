Турин, Италия, 22 декабря, 2021, 00:40 — ИА Регнум. 21 декабря в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал уверенную победу над «Кальяри» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Логотип Ювентуса

В конце первого тайма нападающий сборной Италии Мойзе Кин вывел хозяев вперед — 1:0. На 83-й минуте Федерико Бернандески удвоил преимущество «старой синьоры», замкнув передачу Деяна Кулушевского — 260.

Желтые карточки получили Андреа Карбони (24'), Далберт (35') и Леонардо Паволетти (85'). На матче работала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи.

Статистика матча («Ювентус"/ «Кальяри»)

Удары 15/6

Удары в створ 4/1

Владение 63%/37%

Угловые 7/1

Нарушения 16/12

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Рабьо (Маккени, 46'), Артур (Локателли, 83'), Бентанкур, Бернандески (Де Шильо, 89'), Кин (Кулушевски, 72'), Мората (Жоржи, 89').

«Кальяри»: Краньо, Белланова, Ликояннис, Чеппителли, Дзаппа, Карбони, Дейола (Олива, 71'), Грасси, Далберт (Кейта, 84'), Педро, Перейро (Паволетти, 64').

«Ювентус», одержав десятую победу в сезоне и набрав 34 очка, поднялся на пятое место, дающее право участвовать в Лиге Европы УЕФА 2022/23. «Кальяри» с десятью очками остался на предпоследней девятнадцатой строчке в зоне вылета.