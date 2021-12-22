22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили юридические аспекты украинского государства, которые не позволяют ей вступить в Североатлантический альянс.

Елизавета Коробова, , 08:03 — REGNUM Материал украинского издания «Страна.ua», согласно которому акт провозглашения независимости Украины от 16 июля 1990 года, включающий в себя намерение стать нейтральным государством, противоречит желанию Киева вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям властей, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 22 декабря в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Удар под дых! А ведь добрые люди предупреждали украинцев. Те не слушали», — отмечает Tamara K.

Многие пользователи пришли к выводу, что юридическая составляющая, конечно, очень важна в подобных вопросах, но те же страны Прибалтики наплевали на все свои намерения стать просто маленькими свободными независящими ни от кого государствами.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

«По-моему, если не ошибаюсь, Литва в 1990 году тоже трындела о нейтралитете и запрете присутствия любых иностранных войск на своей территории! И где эти принципы? Загнали себе НАТО и теперь стали первой мишенью на пути российского ядерного арсенала. Украина желает себе того же?» — задаётся вопросом Eduardas J.

Некоторые комментаторы не сомневаются, что киевские власти найдут выход из данного юридического тупика.

«Да что вы? Настоящие украинские политики «лазейку» найдут. НАТО уже давно на Украине! Так что данное решение всего лишь условность. Если нужно, альянс использует территорию Украины в качестве своей базы без какого-либо согласия со стороны киевских властей», — поделилась своим мнением Людмила М.

Часть людей полагает, что ради цели вступить в НАТО Киев ни перед чем не остановится и даже будет готов разорвать украинскую конституцию — в очередной раз.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тю! Когда их что-то останавливало? Конституция? Они давно живут не по основному закону, а от майдана до майдана, что в Конституции никак не прописано», — напоминает Борис А.

«Пока вступление предполагает выделение на это немалых финансов, Украина будет туда стремиться. Вся остальная трескотня — только прикрытие. И пока за русофобию так жирно платят, она будет национальной политикой. У преступников при власти нет идеологии — исключительно финансовый интерес. А разводить западных лохов они научились виртуозно», — написал Iuri M.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не позволит вот так просто вступить Украине в Североатлантический альянс, поэтому Киеву не стоит ждать, что расквитавшись с юридической составляющей, у неё не останется препятствий на пути в заветное НАТО.

«Да плевали все уже на всё! Конституцию растоптали, что уж говорить об остальном. Надеюсь, что американо-украинский беспредел сможет прекратить лишь Россия!» — пишет Yuliya S.

Заседание Комиссии Украина—НАТО под председательством Петра Порошенко The Presidential Administration of Ukraine

Нашлись и те, кто убеждены, что и в самом НАТО не очень-то рады перспективе появления в её рядках такого государства, как Украина.

«НАТО не нужна нищая Украина. А платить самим себе за содержание не только своей, но ещё и украинской армии не готово ни одно государство в Североатлантическом альянсе», — считает Владимир К.

Напомним, 20 декабря украинское издание «Страна.ua» опубликовало материал, согласно которому акт провозглашения независимости Украины от 16 июля 1990 года, включающий в себя намерение стать нейтральным государством, противоречит желанию Киева вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям властей.