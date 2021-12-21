Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 00:39 — ИА Регнум. 21 декабря издание VG сообщило, что 20-летний центральный полузащитник «Лиллемтрёма» и молодежной сборной Норвегии U21 Магнус Кнудсен может в зимнее трансферное окно перебраться в «Ростов».

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Трансферная стоимость 20-летнего Кнудсена, по оценкам профильного немецкого-интернет портала transfermarkt, составляет 200 тысяч евро. Соглашение футболиста с «Лиллестрёмом» рассчитано до 31 декабря 2023 года.

В прошлом сезоне норвежской Элитсерии 2021 Магнус Кнудсен принял участие в 25-ти турах, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле молодой полузащитник провел 680 минут.