Ростов-на-Дону, , 00:35 — REGNUM В Ростовской области настоятеля одного из храмов отстранили от служения на время следствия. Иерея подозревают в домогательствах к приёмным детям.

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По некоторым данным, на отца пожаловались три девочки, пострадавшие от его домогательств. Нездоровое внимание к приёмным дочерям впервые было проявлено в 2010 году. В полицию обратилась жена священника, узнавшая о происходящем от детей.

Проводится расследование.

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