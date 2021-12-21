Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 00:35 — ИА Регнум. В Ростовской области настоятеля одного из храмов отстранили от служения на время следствия. Иерея подозревают в домогательствах к приёмным детям.

Www.rubtsovsk-eparhia.ru Крест на солнце

По некоторым данным, на отца пожаловались три девочки, пострадавшие от его домогательств. Нездоровое внимание к приёмным дочерям впервые было проявлено в 2010 году. В полицию обратилась жена священника, узнавшая о происходящем от детей.

Проводится расследование.