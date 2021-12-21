Вашингтон, 22 декабря, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Тысяча военных медицинских специалистов будет дополнительно привлечена властями США для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах страны. Об этом заявил американский президент Джо Байден 21 декабря в ходе своей речи в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы государства, он уже отдал соответствующее распоряжение. Байден также отметил, что ранее подобные группы военных медиков были направлены в штаты Висконсин и Индиана. Кроме того, американский лидер добавил, что дефицит персонала является одной из самых серьезных проблем для медучреждений в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, минобороны США еще не получало от регионов страны просьб о предоставлении плавучих военных госпиталей для борьбы с коронавирусом. Однако, по словам представителя ведомства, несколько американских штатов попросили прислать небольшое количество бойцов Национальной гвардии для помощи персоналу ковидных госпиталей.