Москва, 22 декабря, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести было возбуждено в отношении мужчин, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева в центре Москвы. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

Ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены на контроль прокуратурой Москвы. Уголовное дело по факту избиения было возбуждено в отношении двоих задержанных органами полиции по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Санкциями статьи допускается лишение свободы на срок от года до пяти лет.

Соловьёв был госпитализирован после избиения его возле ресторана в центре Москвы. В полицию были доставлены двое подозреваемых в избиении, на них были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, которая предусматривает наказание от штрафа до ареста на 15 суток. По предварительным данным, причиной нападения на олимпийского чемпиона стал бытовой конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьёв получил травму головы в результате избиения неизвестными в Москве.