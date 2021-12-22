Таганрог, Ростовская область, , 00:26 — REGNUM На улице Социалистической в Таганроге (Ростовская область) вечером 21 декабря вспыхнул крупный пожар. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Место пожара оцеплено, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Работают все службы экстренного оперативного реагирования. Проезд по улице Социалистической от кольца на улице Адмирала Крюйса перекрыт. Тушение пожара продолжается», — уточнили в городской администрации.

Напомним, что пожар удалось локализовать. Огнём пройдена площадь 2500 кв. метров. На складе хранилась пластиковая тара. Превышена ли концентрация вредных веществ в воздухе, выясняют специалисты.

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