Таганрог, Ростовская область, 22 декабря, 2021, 00:26 — ИА Регнум. На улице Социалистической в Таганроге (Ростовская область) вечером 21 декабря вспыхнул крупный пожар. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Место пожара оцеплено, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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«Работают все службы экстренного оперативного реагирования. Проезд по улице Социалистической от кольца на улице Адмирала Крюйса перекрыт. Тушение пожара продолжается», — уточнили в городской администрации.

Напомним, что пожар удалось локализовать. Огнём пройдена площадь 2500 кв. метров. На складе хранилась пластиковая тара. Превышена ли концентрация вредных веществ в воздухе, выясняют специалисты.