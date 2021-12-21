Брюссель, 22 декабря, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Европейская комиссия рекомендовала странам — членам ЕС ограничить срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 девятью месяцами, сообщила 21 декабря пресс-служба комиссии.

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"Этот срок действия учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым ревакцинация рекомендуется не позднее, чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сертификат будет действовать три дополнительных месяца, что позволит европейскому правительству скорректировать планы по выпуску бустерных доз вакцины, затем гражданам ЕС потребуется вакцинироваться повторно и продлить имеющийся сертификат.

В настоящее время в Евросоюзе выдано 807 млн цифровых сертификатов о вакцинации.