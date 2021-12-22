Тбилиси, , 01:32 — REGNUM Известный грузинский оппозиционер, один из лидеров оппозиционной партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили 21 декабря на своей странице в «Фейсбуке» выразил недоумение по поводу того, что оппозиционные активисты начали голодовку протеста в палатках, расположенных прямо на улице.

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«Почему необходимо размещать голодающих в палатках на холоде на таком огромном офисном дворе?! А не лучше ли голодать в офисе, в тепле? Или офис уже заполнен голодающими? Я этого не понимаю, и разве в этом моя вина?» — заявил в соцсети Мегрелишвили.

Напомним, что 21 декабря грузинская оппозиция объявила о начале массовой и бессрочной голодовки протеста.