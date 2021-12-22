Дамаск, , 00:15 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли в результате артиллерийского обстрела четырех населенных пунктов в провинции Хасеке на севере Сирии, который совершила турецкая армия. Об этом 21 декабря сообщило агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о поселках Абу-Расейн, Телль-Вард, Рубейат и Эль-Асадия. Жертвами атак стали две женщины и пожилой мужчина. В результате действий турецких военных также пострадали десять человек, в том числе и дети.

Кроме армии Турции, огонь по населенным пунктам вели отряды сирийской вооруженной оппозиции. Они обстреляли минометами районы Абу-Ашба и Аник-эль-Хава.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря агентство SANA распространило информацию о том, что в Сирии боевики сносят жилые дома в районе границы с Турцией.

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