22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он оценил в $60 трлн, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 декабря в социальной сети Facebook.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США снова в поисках причин ограбить и разорить своего конкурента. Время идёт, а методы не меняются», — отмечает Борис А.

Многие пользователи пришли к выводу, что американского президента мало заботит ущерб от пандемии для всего мира, ему очень важно уничтожить главного конкурента США — Китай.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто о чём, а США про деньги. Будто бы Китай сам не пострадал от пандемии коронавируса? Сам первый и принял на себя удар. Что теперь, погибшие от вируса граждане Китая тоже виноваты перед США, у их родственников надо репарации требовать?» — задаётся вопросом Лилия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что требование Трампа основывается на голословных утверждениях, потому что пока ни одна научная экспертиза не доказала причастность Китая к появлению COVID-19.

«Чтобы предъявить претензии Китаю на такие огромные суммы штрафа, надо приложить научные материалы расследования с заключением комиссии, расследовавшей происхождение COVID-19. Хотя бы на уровне учёных в составе представителей ВОЗ, с выводами о происхождении вируса именно в лаборатории Уханя. Без указанных документов не стоит рассчитывать на успех в разбирательстве, признании и выплате штрафных санкций Китаем. Их простым нахрапом не возьмёшь. Если нужно, следует направить ещё одну компетентную комиссию и собрать неопровержимые доказательства и на основании этих документов произвести расчёт материального ущерба, нанесённого всему миру этим вирусом. Всё мировое сообщество заинтересовано в установлении виновных», — считает Berkinbay B.

Китайские врачи из провинции Ухань Russian.news.cn

Часть людей полагает, что Трамп является апологетом версии об искусственном происхождении коронавируса и что производителем является Китай. Но точно так же можно требовать репараций и от США, которые являются инвесторами многих китайских лабораторий, включая те, откуда мог вырваться COVID-19,

«А может, это сами США и произвели на свет этот вирус? Вон сколько лабораторий у них только на Украине и в Грузии! Никто не поверит, что они создаются с благими намерениями. Если Трамп напирает на то, что Китай виновен в пандемии коронавируса, значит, у него есть информация о том, по чьей вине вирус оказался «на свободе»! Иначе не понятно, в чём, по мнению Трампа, виноват Китай», — заметила Нина Н.

Лаборатория армии США

«А лаборатории в Ухане чьи? Кто инвесторы? Ни американские ли? Пускай Трамп требует репараций с США для Китая и всего мира!» — пишет Юрий К.

Ряд пользователей предупреждает, что в случае объявления Китаю такой формы экономической и информационной войны США могут просто не выдержать и дать слабину, которой непременно воспользуются китайские власти.

«Китаю достаточно заявить, что источником болезни стали американские туристы. Просто графики и иллюстрации покрасивее надо изготовить. Так что лучше США не начинать войну на этом поле», — предупреждает Voldemar V.

Напомним, 19 декабря экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox о том, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он оценил в $60 трлн.