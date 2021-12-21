Манчестер, Великобритания, 21 декабря, 2021, 23:54 — ИА Регнум. 34-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани останется в манчестерском клубе как минимум до лета 2022 года. 21 декабря журналист Жерар Ромеро сообщил, что руководство каталонской «Барселоны» намерено отказаться от трансфера нападающего из-за сложности переговоров.

Www.psg.fr Эдинсон Кавани

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Кавани подписали контракт на полтора сезона до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани принял участие лишь в пяти турах Английской премьер-лиги 2021/22 и трех матчах Лиги чемпионов УЕФА, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэм». С середины ноября Кавани не выходит на поле из-за травмы.