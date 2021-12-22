22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили видео из социальных сетей, на котором видно небрежную погрузку багажа во «Внуково».

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Видео из аэропорта «Внуково», на котором видно, как работник гавани крайне небрежно бросает багаж из самолёта в грузовую машину, спровоцировало бурную дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 декабря в социальной сети Facebook.

Дорогостоящий перелет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не первый раз, и не новость! Действительно, грузчики поступают так с нашим багажом. Это ужасно!» — пишет Надежда М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные случаи — не редкость, и они сами видели, как сотрудники аэропорта ни во что не ставят сохранность багажа пассажиров самолёта.

«Они также и сумки кидают. Видела своими глазами. В сумке были игрушки, и у кукол головы отлетели. Аэропорт города Воронеж. Наверное, и с животными домашними также поступают», — предполагает Наталья К.

Чемоданы в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что порой крайне тяжело получить компенсацию за испорченные вещи сотрудниками аэропорта, потому что люди изначально оказываются в крайне неудобном положении.

«Нам разбили оба чемодана вдрызг на рейсе «Минеральные Воды — Сочи»! И не добьёшься компенсации! Потому что требуют экспертизу специализированной ремонтной мастерской! Вместо отдыха, где её искать? И какая экспертиза нужна, когда ни колёс, ни ручек и дна уже нет? Доколи в России будут люди без прав за свои же деньги?!» — возмущается София И.

Часть людей заподозрила, что грузчики бросают не личный багаж пассажиров, а какие-то другие вещи, сохранность которых не стоит на первом месте.

«Чемоданы с самолёта ставят на ленту и они спускаются вниз и там их грузят на тележки. Посмотрите ради интереса, когда вы выходите из самолёта. А в этом конкретном случае кидают в грузовую машину. Где вы видели, чтобы чемоданы возили в таких грузовиках?» — интересуется Svetlana T.

Багаж Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Багажное отделение находится снизу, а на видео бросают из салона, к тому же, совершено очевидно, что это одинаковые чехлы с ручками по 5−6 пледов», — заметил Roman S.

Ряд пользователей указывает на то, что не встречали вопиющих случаев неподобающего отношения к личным вещам пассажиров. А на видео, по мнению граждан, судя по всему, попал момент погрузки чего-то, что невозможно разбить или как-то повредить при такой грубой работе.

«Ну, я даже не знаю. Могу сказать про «Шереметьево», где, сидя в самолёте, часто наблюдаю погрузку багажа. С вещами обращаются очень аккуратно. Я верю, что на съёмке не багаж пассажиров, а какие не особо хрупкие вещи», — написала Kristina P.

Нашлись и те, кто убеждены, что всё зависит от конкретного человека, ответственного за погрузку и разгрузку багажа, и уж если руководство авиагавани ответственно подходит к контролю работы своих сотрудников, то подобных эксцессов случаться не должно.

«Многие пассажиры могут видеть, как на самом деле их багаж грузится в самолёт и разгружается из него. Ни разу я не видел, чтобы работники обращались с вещами неаккуратно. Перевозили даже гитару, так жива и невредима!» — отмечает Михаил С.

Багаж Lester Lefkowitz

Напомним, 20 декабря в социальных сетях появилось видео из аэропорта «Внуково», на котором видно, как работник гавани крайне небрежно бросает багаж из самолёта в грузовую машину.