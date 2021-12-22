22 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 07:29 — REGNUM Главной темой в Верховном суде США на данный момент является политика администрации президента Джо Байдена по защите от коронавируса. На фоне того, как Белый дом пытается убедить миллионы медицинских и других работников пройти вакцинацию, американские бизнес-группы, религиозные организации и 27 штатов призвали суд заблокировать общенациональный приказ о вакцинации или тестировании на COVID-19.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приказ Белого дома охватывает около 80 млн американских работников. Различные истцы подали документы в суд с просьбой отложить решение апелляционного суда, которое позволяет приказу вступить в силу. В ответ Верховный суд попросил администрацию Байдена представить ответ на претензии истцов к 30 декабря. Судьи не согласились немедленно приостановить действие приказа.

Истцы обратились в суд в напряженный момент, когда новый штамм коронавируса «Омикрон» способствовал резкому росту новых случаев инфекций в США, а Белый дом начал в стремительно искать новые решения.

Здание Верховного суда США Phil Roeder

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Если суд отменит приказ — это покажет, что он стал политическим инструментом республиканцев! Если суд отменит правительственный приказ, это покажется мне лицемерием!» — восклицает KCHam.

«Где в Библии (или в религиозных писаниях любой из известных нам религий) написано, что люди не должны делать прививки от любой болезни, включая COVID-19? Что на самом деле означает термин «консервативный» в нашей нынешней политической обстановке?» — спрашивает kms1925.

«Консерватор» означает «культ смерти», — отвечает peter.plays.

«Быть может очередной всплеск смертей заставит суд одуматься», — надеется trustee.

«Что нужно сделать, чтобы невежественные массы глупцов, которые плачут, трясутся и ноют при мысли об инъекции, которая в конечном итоге может спасти не только их собственную жизнь, но и жизнь людей и, возможно, детей, которых они любят, поднялись и сказали «ДА» вакцине? Они овцы, поддающиеся страху. Вы, напуганные люди, не прошедшие вакцинацию, убиваете друг друга и окружающих. ВЫ — большинство пациентов, которые занимают койки, которые должны быть у невинных, действительно больных пациентов. ВЫ — причина, по которой семьи не могут собраться на праздники, похороны, рождественские представления или рождественские богослужения. Ваш эгоизм убивает… всё. Мы виним ВАС, невакцинированных. Напуганные люди. У вас нет такого ПРАВА. У нас есть ПРАВО быть защищенными от всех вас», — злится Victoria.

«Они борются за свободу причинять себе и другим боль и смерть. Еще одно доказательство несостоятельности государства», — уверена suzanne.wheat.

«Не существует волшебного лекарства, которое остановит коронавирус. Что мы можем сделать как нация, так это пройти вакцинацию, чтобы предотвратить то, что произошло, когда Трамп был у власти. Столько больных людей, что пришлось строить палатки для их размещения. Не хватает масок, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, не хватает кроватей, не хватает врачей и медсестер. Вы всё еще можете заболеть? Конечно, можете, но вероятность того, что вам придется лечь в палату интенсивной терапии, очень мала, если вы привиты. Так что если вы не делаете прививку из-за каких-то моральных принципов, вы просто глупы», — указывает Emilio Remirez.

Медик в защитной одежде в палате для больных COVID-19. США (сс) Navy Medicine

«Если президент может диктовать проведение медицинской процедуры каждому работающему американцу, просто произнося магическое лживое слово «экстренно», то президент может также диктовать, чтобы каждый работающий американец был уволен с работы за то, что он не ест брокколи (витаминно-минеральный дефицит «экстренно»). Также можно каждого работающего американца не допускать к работе за то, что он позволил своим волосам вырасти слишком длинными («чрезвычайная ситуация»), и каждого работающего американца не допускать к работе, если он отказывается участвовать в обязательных ежедневных занятиях физкультурой («чрезвычайная ситуация») — и каждому из этих правил должно быть разрешено действовать в течение шести месяцев. Остановите эту диктатуру здесь», — призывает TFCFM.

«Это нелепый, эгоистичный комментарий. Вы явно боитесь авторитетов. Интересно, что вы говорили своим детям, когда они нарушали ваши «правила», — отвечает Voctoria.

«Основатели Республики наделили законодательную и исполнительную власть полномочиями по управлению народом. Верховный суд был придуман как орган для того, чтобы штаты спорили о своих границах, однако позже суд заявил, что он является окончательным арбитром конституционности, и ему было дано преимущество сомнения — и поскольку он по своей природе бессилен, по замыслу бессилен, только разумность его решений придает им вес. Так что если суд выносит нелепое решение, пусть это решение увянет само по себе и пусть исполнительная власть занимается делами народа и подавляет пандемию, а суд будет сведен к небытию неактуальности. Законодательная и исполнительная власти могут двигаться вперед и обновлять эту нацию, потому что, откровенно говоря, ничего хорошего не может быть от судов, заполненных хамами», — размышляет OneNewEnglander.

Напомним, в начале ноября коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.